Cherbourg-en-Cotentin. Chantier du Bus nouvelle génération : un agent victime d'un accident mortel

Un agent intervenant pour la société de travaux publics Eurovia a été victime, mercredi 7 décembre, en début d'après-midi, d'un accident mortel sur une zone de stockage du chantier "Bus nouvelle génération" située dans une zone d'activités de Tourlaville, à Cherbourg-en-Cotentin.

"Une cellule d'accompagnement a été mise en place par l'entreprise", indique la direction Transports et Mobilités de la communauté d'agglomération du Cotentin. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances précises de l'accident. "L'agglomération présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches de la victime, à ses collègues et à toute l'entreprise qui œuvrent depuis des mois pour le bon déroulement du chantier", conclut l'Agglo du Cotentin.

D'après Pierre-Yves Marot, le procureur de Cherbourg, l'accident s'est produit vers 13 h 30. L'ouvrier de 54 ans manœuvrait seul une grue de chargement à partir de la benne de son camion. Un collègue l'a aperçu avec une blessure à la tête et la victime est morte peu de temps après.

Une enquête est en cours par le parquet et l'inspection du travail s'est rendue sur les lieux. L'autopsie doit avoir lieu vendredi 9 décembre.