Caen. L'hiver approche : les ramoneurs en surchauffe

"C'est entre 25 et 40 appels par jour." Le constat est implacable. Les demandes pour ramoner les cheminées sont en forte hausse. Comme les autres ramoneurs de la région, Matthieu Lacroix, de la société Matt Ramon, basée à Blainville-sur-Orne, est submergé en ce mois de décembre. "J'ai jusqu'à huit interventions par jour environ", évoque celui qui nettoie les conduits et vérifie la conformité des cheminées des particuliers à Caen et dans son agglomération.

Le planning est plein

La cause ? L'hiver et la baisse des températures du moment, mais aussi la hausse des prix de l'énergie. Les particuliers se tournent davantage vers le bois pour se chauffer. "Tous les possesseurs de chauffage à bois se remettent à refaire du feu, même si ça demande plus de manutention qu'allumer un radiateur électrique", constate le professionnel. Pour la cheminée, cela nécessite un balayage obligatoire au moins une fois par an. Si certains clients anticipent dès l'été pour prendre rendez-vous, d'autres s'y prennent au dernier moment.

Les ramoneurs débordés par la demande Impossible de lire le son.

Matthieu Lacroix assure, "hormis un coup de cœur pour le client", qu'il n'est plus possible de prendre rendez-vous avant les fêtes de fin d'année. "Mon carnet de commandes s'est rempli à partir d'octobre jusqu'à janvier." Alors, pour les retardataires, il va falloir patienter le mois de février pour passer une soirée au chaud près du feu…