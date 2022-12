Près de Rouen. Amoxicilline, Doliprane… Vers une pénurie d'antibiotiques dans les pharmacies ?

Les pharmacies normandes en pénurie d'antibiotiques ? C'est ce qui se passe à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. L'automne est bien là, tout comme les angines. Et justement, pour traiter ces infections d'origine bactérienne, l'utilisation d'antibiotiques est souvent la solution privilégiée des médecins. Mais cette année, de nombreuses pharmacies font face à une pénurie d'amoxicilline et de cefpodoxime, des antibiotiques. C'est le cas notamment à la pharmacie de la zone commerciale La Vatine, à Mont-Saint-Aignan. "Depuis quelque temps, on constate une recrudescence des ruptures, et ça commence à toucher des médicaments qui sont indispensables, comme les antibiotiques. On a plusieurs molécules qui sont en fortes tensions en ce moment", relate Paul Morel, responsable de la pharmacie La Vatine. "On a beaucoup de mal à trouver des solutions équivalentes et, à ce moment-là de l'année, on a souvent recours à ces types d'antibiotiques."

Des tests d'orientation diagnostiques réalisés en pharmacie

"Pour remédier à cette pénurie, on a mis en place le TROD angine, un test d'orientation diagnostique." Il se fait à la pharmacie. "Le médecin va envoyer son patient à la pharmacie pour réaliser un test. Si l'infection est d'origine virale, il ne délivrera pas d'antibiotiques, donc ça évite d'utiliser à mauvais escient les antibiotiques", assure-t-il.

Le gérant de la pharmacie de La Vatine a également constaté un manque de Doliprane, notamment sous forme de sachets.