Goderville. Des écoliers incommodés par une forte odeur de javel

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à la mi-journée, lundi 5 décembre, au groupe scolaire Jean-Savigny de Goderville, alors qu'une quinzaine d'élèves se plaignaient de maux de tête. Il flottait une odeur de javel dans un bâtiment de l'école, depuis le nettoyage des locaux fait le matin même.

Une trentaine d'élèves vus par un médecin

Les 168 élèves de l'école et huit instituteurs ont été évacués, dans l'attente d'une reconnaissance réalisée par une équipe spécialisée en risque chimique. Au total, selon les pompiers, 34 élèves et un membre du personnel ont été vus par un médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation, présent sur place, sans toutefois nécessiter de prise en charge médicale. Ils ont été renvoyés à leur domicile.

Le bâtiment concerné par l'odeur est resté fermé pour le reste de la journée. L'activité a pu se poursuivre dans les autres bâtiments de l'école.