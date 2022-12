Tennis de table. SPO Rouen : Alexandra Saint-Pierre, une revanche dorée

D'où venez-vous ?

Je suis née à Abbeville, en Picardie. Je suis arrivée en Normandie en 2018 après mon bac. Je connaissais bien la région puisque ma famille paternelle y habite.

Comment avez-vous débuté

le tennis de table ?

J'ai commencé le tennis de table professionnel en handisport en 2019. En 2017, j'ai été victime d'un accident qui m'a rendue paraplégique. Il fallait que je retrouve une activité sportive pour m'aider à me reconstruire. C'est un sport que je pratiquais étant plus jeune, de mes 6 à mes 11 ans. J'ai donc franchi la porte du SPO Rouen en février 2019, où j'ai rencontré mon entraîneur Guillaume Marais. On a changé de club en septembre 2019 pour aller à l'USC Bois-Guillaume Tennis de table.

Comment avez-vous surmonté

cet accident ?

J'ai été soutenue par ma famille et les membres de mon club. Ils m'ont aidée financièrement pour me lancer car je n'avais pas de partenaire. Mon médecin m'a également poussée à reprendre une activité sportive pour m'aider à accepter mon handicap et pour retrouver une vie sociale car je n'osais plus sortir.

Comment parvient-on à un palmarès éclatant en si peu de temps ?

Je connaissais les gestes du tennis de table, donc cela m'a beaucoup aidée, mais j'ai dû apprendre à gérer le fauteuil. Les confinements m'ont permis de faire de grandes sessions d'entraînement. Après la Covid, j'ai été double championne de France en 2021, puis on a décidé de commencer les compétitions internationales. J'ai essayé de me qualifier pour le championnat du monde, ce que je suis parvenue à faire en devenant 2e mondiale. J'ai gagné une belle médaille d'or !

Les Jeux paralympiques sont

une consécration, comment

appréhendez-vous les choses ?

C'est mon grand objectif de participer aux Jeux paralympiques. Les qualifications se feront entre mars 2023 et mars 2024. Je suis sur une bonne voie puisque je suis n°3 mondiale et bientôt n°2. Je reste dans la même optique que pour chaque compétition, mais cela reste une grande compétition qu'il faut préparer. Tous les jours à l'entraînement, je sais pourquoi je m'entraîne. L'objectif des Jeux reste sans cesse en tête.