Normandie. Près de 4 000 armes récupérées en Seine-Maritime et dans l'Eure

L'opération d'abandon d'armes simplifié lancée par les préfectures avait pour objectif de récupérer les armes non utilisées ou non déclarées par les Français. Dans le département de la Seine-Maritime, ce sont 2 541 armes qui ont été ainsi abandonnées à l'État dans les trois sites de collecte à Harfleur, Maromme et Rouxmesnil-Bouteilles. Sur l'ensemble des saisies, près de 803 armes à feu sont sorties de la clandestinité au cours de cette période dans le département, permettant à 454 usagers de créer leur compte dans le système d'information sur les armes (SIA). À côté de cela, plus de 90 000 munitions et projectiles ont également été collectés.

Dans l'Eure, l'opération a permis d'enregistrer près de 1 400 armes déposées selon la préfecture du département. De même, près de 46 500 munitions ont été rapportées par les Eurois dans les trois lieux de collecte, à savoir le commissariat d'Évreux et les gendarmeries des Andelys et de Bernay. Quelque 300 usagers ont été accompagnés dans la création d'un compte SIA, pour près de 700 armes déclarées.

