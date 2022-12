Juaye-Mondaye. L'abbaye Saint-Martin de Mondaye inaugure la phase 1 de ses travaux et a besoin de vos dons

"Depuis un an on est engagé dans la restauration de l'intérieur de l'église" , explique Frère Norbert, membre de l'abbaye de Juaye-Mondaye. La première tranche, qui concernait le cœur, est terminée depuis cet été et s'apprête à être préparée , samedi 3 décembre à 10 heures.

Retour des couleurs

"Depuis la fin de l'été, l'échafaudage s'est déplacé vers les transepts" , illustre Frère Norbert. Place maintenant à la coupole et aux décors peints. "Le travail est éblouissant , selon le moine. La poussière et la crasse sont enlevées, et donc on retrouve des fresques avec des couleurs." Cette phase 2 devrait être terminée durant l'été prochain. Ensuite, ce sont la nef et les bas-côtés qui seront restaurés à leurs tours. L'échéance totale est prévue pour fin 2024.

Pour que ces travaux puissent se poursuivre, une collecte de dons est supportée par l'abbaye. Si l'église appartient à la commune et profite donc de subventions des pouvoirs publics, 200 000 € doivent être reconnus. "Dépliants d'appels aux dons sont situés au sein de l'église" , prévient Frère Norbert. Sinon, vous pouvez participer sur le site www.mondaye.com via la rubrique "Nous aider par votre don".

Les travaux viennent-ils menacer la vie des moines ? "Ça change un peu notre vie, mais ça ne nous perturbe pas tellement , poursuit Frère Norbert. Nous n'avons pas accès au cœur ni au sanctuaire où nous prions pendant plusieurs heures, mais nous nous adaptons." Le prix à payer pour se refaire une beauté.