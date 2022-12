Montivilliers. Le marché de Noël fête ses 25 ans sous les couleurs de l'Allemagne

Le marché de Noël de Montivilliers fête sa 25e édition. Une édition est marquée par la célébration du 60e anniversaire du jumelage avec la commune allemande de Nordhorn. L'événement se tiendra du vendredi 9 au dimanche 11 décembre.

Le marché de Noël

Début des festivités vendredi après-midi, avec le traditionnel Ange à la trompette qui viendra sonner le lancement du marché depuis une fenêtre donnant sur le Cour Saint-Philibert. Pour célébrer les 60 ans du jumelage entre Montivilliers et la Ville de Nordhorn, l'Allemagne sera à l'honneur, avec notamment des concerts de l'orchestre bavarois Die Tiroler Perlen. Une délégation de Nordhorn sera en visite à Montivilliers le temps du week-end et proposera aux visiteurs de déguster des gaufres allemandes réalisées grâce à un four à bois spécial.

Pour la première année, le marché de Noël est organisé en partenariat avec l'union commerciale Les Enseignes de Monti, grâce à qui sera installée une mini-ferme, et qui a réussi à obtenir de la Reine des Neiges qu'elle fasse un passage par la Cité des Abbesses.

Parmi les autres animations qui ponctueront le week-end, des intermèdes musicaux de la chorale du Moustier et de la chorale de l'AMISC, des spectacles par les ateliers de danse, de chant et de théâtre de la Maison des Arts, des défilés des majorettes Les Colombines ainsi que des déambulations des lutins du Cirque Asymétrik et de la troupe des Magic Fingers. Comme l'an passé, un manège sans électricité sera installé pour divertir les plus petits à la force des mollets des parents qui devront pédaler pour le faire avancer. Les enfants pourront ensuite aller rencontrer le père Noël dans son atelier à quelques rues d'ici, aux Hallettes.

Les festivités de fin d'année

La semaine suivante, le mercredi 14 décembre, le centre social Jean Moulin proposera un après-midi familial de Noël avec création de sablés, de sapins, goûter et photo avec le père Noël. Deux autres ateliers, pour préparer des cookies et des truffes, auront lieu les jeudi 15 et mardi 20 décembre.

L'avant-veille de Noël, le vendredi 23 décembre, mystères et sortilèges prendront place dans le réfectoire de l'Abbaye. Dans un décor digne du château de Poudlard, les visiteurs pourront apprendre l'art de la calligraphie pour noircir les grimoires et celui de la fabrication de baguettes magiques pour envoyer sorts et autres enchantements.

Les fêtes de fin d'année prendront fin avec le concert du Nouvel An que la Batterie Fanfare Montivilliers Gonfreville-l'Orcher donnera à deux reprises, les samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023.