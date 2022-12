Carpiquet. Ivre, il appelle l'aéroport et prétend vouloir faire exploser un avion avec une bombe

C'est une affaire peu banale qui a conduit un homme âgé de 40 ans devant les juges du tribunal de la Presqu'île de Caen ce jeudi 1er décembre. Le quadragénaire avait déjà été convoqué le 22 mai dernier, mais en son absence, l'affaire avait été reportée.

Absence à la barre du prévenu

N'ayant toujours pas trouvé nécessaire de se présenter, le prévenu a quand même été jugé cette fois-ci, pour communication de fausses nouvelles concernant un avion en vol et divulgation erronée faisant croire à la destruction de cet appareil.

Le 13 janvier dernier, le prévenu s'alcoolise avec un ami et lui parle d'une déception amoureuse sur Internet qu'il vient de subir. Il pensait avoir trouvé une compagne malgache et il s'est aperçu qu'il s'agissait d'une arnaque. Alors, ce jour-là, sous l'empire de l'alcool, il téléphone à l'aéroport de Carpiquet et annonce : "Il y a une bombe dans l'avion, je vais le faire sauter."

Des faits graves vu le contexte

Il est rapidement identifié grâce à son numéro de téléphone portable. On s'aperçoit que l'individu est bien connu des forces de police. Interpellé, il nie d'abord les faits puis essaie de rejeter la faute sur son camarade.

L'aéroport de Carpiquet ne s'est pas porté partie civile. Dans son réquisitoire, la procureure relate la gravité des faits, surtout dans le contexte actuel. Le prévenu a déjà quatre condamnations à son casier judiciaire, essentiellement pour des faits liés à l'alcool. La procureure regrette l'absence du quadragénaire qui aurait pu s'expliquer durant l'audience. C'est pourquoi elle réclame 6 mois de prison ferme.

Après délibéré, Félicien Victor Eugène est condamné à deux mois d'emprisonnement ferme et interdiction de porter une arme pendant 5 ans.