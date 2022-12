[Reportage] Rouen. Jouets d'occasion ou made in France… Un Noël plus responsable

Les Rouennais connaissent bien cette petite boutique typique de la rue Saint-Nicolas. Baptisée sobrement Aux jouets en bois, elle existe désormais depuis 34 ans. Et depuis le mois de juin, c'est la fille, Élise Tyc, qui a repris la boutique de sa mère et qui reste sur le même créneau : des jouets en bois, dont la certaine désuétude fait aussi le charme de la qualité et du made in France au maximum. "Il y a 20 ans, huit boutiques étaient sur ce marché à Rouen, il y a 10 ans, il n'y en avait plus que quatre, et je suis désormais la dernière", sourit la nouvelle propriétaire, qui a changé de carrière pour reprendre le commerce familial et retrouver "un travail avec plus de sens". Ludivine Cuchor et Jérémie Delahaye, deux clients fidèles, ne jurent que par cette boutique et sortent sac à la main avec doudous et mobiles pour l'heureux événement qu'ils attendent. "On a un savoir-faire français à mettre en avant plutôt que d'acheter un truc en plastique avec des piles, explique la future maman. Et puis, il y a un côté unique, je ne veux pas que ma fille ait la même chambre que tout le monde."

Made in France et Europe

Élise Tyc l'assure : les affaires marchent bien et il y a une vraie demande sur la traçabilité et la qualité des jouets. Le problème reste de trouver de la marchandise. "Quand j'étais petite, on partait sur les routes dans le Jura et on faisait la tournée des petits artisans, mais il y en a de moins en moins", dans un marché qui est très largement dominé par le made in Chine. Certaines marques perdurent et restent un gage de qualité, comme Vilac, Petitcollin pour les baigneurs ou Heimess. La commerçante entend bien désormais "redonner un souffle au made in France", en repartant sur les routes dès la période creuse pour trouver de la nouvelle marchandise. "Je serai aussi en février au salon du jouet à Nuremberg", indique-t-elle, passée donc la période de Noël qui représente environ un tiers des ventes du marché du jouet selon NPD group, une entreprise spécialiste des études de marché.

Les grandes enseignes s'y mettent

Conscientes de la demande, les grandes enseignes de jouets sont de plus en plus présentes sur le marché du made in France. "Nous mettons en avant au maximum ces produits dans notre magasin", explique Stéphanie Aubrée, responsable adjointe du magasin King jouets de l'Espace du palais à Rouen. Elle cite de grands succès commerciaux comme la conteuse d'histoire Lunii, fabriquée en France, ou encore les jeux et jouets Cocorico.

Depuis cette année, la filière jeu-jouet et ses acteurs sont aussi contraints de s'engager pour le développement durable dans le cadre de la loi Agec (anti-gaspillage pour une économie circulaire). Ils doivent financer la collecte des jouets usagés ou en fin de vie, via une éco-contribution, pour en assurer le traitement, soit par le réemploi, soit par le recyclage. Le déploiement national de bacs de collecte de jouets se fera progressivement courant 2023. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), près de 100 000 tonnes de jouets sont jetés chaque année en France.