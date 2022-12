Rouen. Un écosystème artificiel pour aider les petits poissons dans le port de plaisance

Des nurseries pour les petits poissons dans le port de plaisance de Rouen ? C'est ce qui a été installé mardi 29 novembre, sous certains pontons. Dans le cadre de sa politique en faveur de la biodiversité, la Métropole Rouen Normandie a fait appel à la société Ecocéan, spécialisée dans la restauration écologique en milieu aquatique. L'objectif : installer vingt nurseries artificielles nommées "biohut". Ces habitats artificiels servent à la fois de nurseries pour les petits poissons et de frayères, lieux où les poissons pondent leurs œufs. Ce dispositif fait aussi écho à la charte de la biodiversité de la Métropole Rouen Normandie.

"Aider la nature pour la rebooster"

Lors de l'installation de ces biohut, Gilles Lecaillon, fondateur et directeur de la société Ecocéan a fait le déplacement. "Notre métier consiste à aider la nature quand elle a été endommagée pour la rebooster. Nous avons développé des solutions techniques validées scientifiquement par plusieurs thèses de recherches." Et les biohut en font partie. "Ce sont des modules en acier 100 % recyclable et recyclé, remplis de coquilles d'huîtres. À l'intérieur, la nourriture va se fixer autour de ce noyau de coquilles." Les cages étant ajourées, elles permettent aux petits poissons d'y pénétrer. "À l'intérieur, deux grilles vides permettent aux petits poissons d'y entrer et sortir. Quand un prédateur arrivera, ils pourront s'y réfugier." Pour Gilles Lecaillon, l'installation de ces habitats a un réel intérêt. "Oui, c'est un écosystème artificiel mais il y a de la vie alors il faut faire attention quand on nettoie son bateau par exemple, c'est une zone qu'il faut respecter."

Repeupler le port de plaisance de Rouen

Une précision s'impose concernant l'installation de ces biohut. "On ne crée pas de la vie, on aide la vie qui est déjà présente sur le territoire dans lequel on est, donc globalement toutes les espèces y trouveront leur compte. C'est surtout pour les plus petites d'entre elles, on ne va pas aider les gros brochets par exemple. On cherche à aider les plus petits", rappelle Gilles Lecaillon de la société Ecocéan. À Rouen, vingt nurseries ont été installées. "On n'a pas besoin d'en mettre partout, on en met seulement dans trois ou quatre zones avec quatre ou cinq modules. Les poissons les trouveront par eux-mêmes."

Un suivi effectué chaque année

"On souhaite mettre ce projet en parallèle avec l'Armada qui aura lieu en juin prochain. Il y aura aussi des suivis qui seront effectués par la société Ecocéan pour voir quelles espèces se trouveront à l'intérieur à ce même moment", affirme Hugo Langlois, en charge de la protection, de la gestion et de la biodiversité à la Métropole Rouen Normandie. Selon Gilles Lecaillon, directeur général de l'entreprise Ecocéan, il existe deux types de suivis. "D'un côté, les plongeurs vont dans l'eau pour voir quelles espèces de poissons se trouvent dans les biohut et d'un autre côté, nous avons une housse qui nous permet de sortir de l'eau tout le système pour voir de plus près qui y vit dedans." Les housses permettent notamment de repérer les petites anguilles qui ne sont pas visibles à l'œil nu.