Ouistreham. Un calendrier de l'Avent organisé par les commerçants de l'avenue de la Mer

Décembre arrive, avec son compte à rebours jusqu'à la fatidique date du 25. Les chocolats du calendrier de l'Avent sont donc bientôt de sortie, tout comme les cadeaux des commerçants de l'avenue de la Mer à Ouistreham. Chaque jour, plusieurs lots sont à gagner pour les clients qui déboursent au moins 10 € dans un de ces commerces de proximité. Explications.

"Le concept est simple. On vous donne un bulletin après votre achat [ou deux bulletins pour 20 € d'achat, trois pour 30 € et ainsi de suite…], que vous pouvez ensuite déposer dans une des 24 boîtes aux lettres que nous avons installées sur l'avenue, à proximité de Mondial Plus Cosmétiques, explique Clémentine Van Elslande, manager de commerce. Chaque jour, nous tirons au sort deux ou trois bulletins dans la boîte de la veille, et les vainqueurs repartent avec un lot."

De beaux cadeaux

Et il faut dire que les commerçants n'ont pas lésiné sur les moyens. Remportez par exemple une carte cadeau pour un repas d'une valeur de 100 € au restaurant La Voile blanche, une paire de lunettes de soleil chez Atol, un Saint-Emilion grand cru chez Les Jardins d'Arcadie ou alors une nuit en chambre supérieure avec petit-déjeuner chez le Cosy.

"Les commerçants ont vraiment joué le jeu", se félicite Clémentine Van Elslande, qui énumère 45 participants pour 67 lots. En espérant que cela "donne envie de revenir", pose le maire Romain Bail, pour qui "aller dans un commerce de proximité est mieux que d'aller dans ceux des grandes villes".

Explications du concept Impossible de lire le son.

En tout cas, l'initiative a conquis les commerçants, comme Maria Motté. "Je trouve ça très bien, et ça va faire plaisir aux clients. Beaucoup aiment ces petites boutiques, à nous de les rendre vivantes, de proposer des animations. Si Noël, c'est un jour comme les autres dans la rue, ce n'est pas intéressant. Le calendrier de l'Avent contribue à rendre le lieu un peu plus féerique", juge-t-elle.

Il ne vous reste plus qu'à récupérer votre ou vos bulletins afin de tenter de gagner un des nombreux cadeaux. C'est encore mieux qu'un petit chocolat !

Pour participer, il vous suffit de glisser votre bulletin dans la boîte correspondant au jour que vous désirez.