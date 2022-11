Bolbec. La Ville promet un Noël gourmand

La Ville de Bolbec se prépare à fêter Noël. De nombreuses animations seront proposées permettant à chacun de patienter : marché de Noël, parades et illuminations féeriques, chasse aux trésors, animations et ateliers pour enfants, concert et contes de Noël, etc.

Cette année encore, le père Noël accueillera les enfants en mairie dans son salon joliment décoré pour une photo souvenir. Il sera accompagné par ses fidèles lutins qui proposeront des animations et ateliers.

Cette année, le thème de ces animations de Noël est la gourmandise.

Programme

Du vendredi 1er au samedi 24 décembre

Calendrier de l'Avent géant.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Week-end des enfants : Kermesse, ateliers, jeux, super-héros, échassiers, mini-ferme, chasse au trésor, etc. Ce sera de 14 heures à 17 h 30 en centre-ville.

Dimanche 11 décembre

Concert de Noël avec les chorales de Goderville et de Valmont à 16 heures au Temple protestant (sur réservation).

Mardi 13 et mercredi 14 décembre

Contes de Noël animés et vitrines de Noël "Perlimpinpin au pays du champignon gourmand". C'est au château du Val-aux-Grès de 16 h 30 à 19 heures le mardi et de 14 heures à 18 heures le mercredi.

Vendredi 16 décembre

Arrivée du père Noël et de la parade féerique en centre-ville. Départ à 17 h 30 depuis le parc du Val-aux-Grès et arrivée devant l'hôtel de ville.

Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre

Marché de Noël dans le centre-ville. Vendredi de 16 heures à 20 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures.

Samedi 17 décembre

Défilé de lampions en centre-ville. Départ à 18 heures devant l'hôtel de ville pour une arrivée place Desgenétais.

Chorale sur le thème "Disney" et spectacle lumineux sur l'église (place Desgenétais) à 19 heures.

Dimanche 18 décembre

Sculpteur sur glace de 14 heures à 19 heures sur la place Desgenétais.

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre

Rencontre et photographie avec le père Noël et ateliers avec ses lutins de 14 h 30 à 17 heures à l'hôtel de ville.