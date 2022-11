Valognes. Un exercice de mise en sécurité au lycée Henri Cornat

Les élèves ont l'habitude des exercices incendies dans les établissements. Mais il en existe d'autres, d'une plus grande échelle. Ils mobilisent plus de moyens avec les gendarmes et les pompiers par exemple. C'est le cas mardi 29 novembre à Valognes, au lycée Henri Cornat.

Les services de sécurité ont testé le plan particulier de mise en sûreté de l'établissement. C'est pour voir la réaction des équipes enseignantes et des élèves face à différents risques. Cela peut être une catastrophe naturelle, technologique ou encore un attentat. "À la suite d'une intrusion simulée, les élèves se sont mis à l'abri, en attendant l'arrivée des patrouilles de gendarmerie, puis ont été évacués", explique la préfecture de la Manche. En tout, 800 élèves et une centaine de personnels de l'établissement ont participé à l'exercice.