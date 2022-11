Rouen. L'auteur d'un vol démasqué lorsqu'il est interpellé pour ivresse publique

L'alcool fait des ravages, on le sait. Il permet aussi, dans de rares cas, de faciliter le travail des forces de l'ordre…

Lundi 28 novembre vers 1 h 15 du matin, la brigade anticriminalité intervient rue de la République à Rouen, pour un homme fortement alcoolisé qui cause des troubles dans le quartier, indique une source policière. Il est pris en charge pour ivresse publique et manifeste. Pendant son transport, il déclare aux policiers, "peut-être pour être relâché plus vite", indique la même source, que sa fille de 11 mois se trouve seule à son domicile.

Une caisse enregistreuse au domicile du suspect

Les policiers se rendent donc sur place d'urgence. Le nourrisson n'y est pas mais ils découvrent la caisse enregistreuse d'un salon de coiffure de la rue Lafayette, dérobée quelques instants plus tôt…

Les fonctionnaires reviendront quelques heures plus tard pour une perquisition en bonne et due forme. Le suspect est ensuite placé en garde à vue pour vol par effraction.

Entre-temps, les policiers ont pu joindre la mère de la petite fille qui est en bonne santé et se trouvait en fait chez elle cette nuit-là.