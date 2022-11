Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard : nouvelle date et nouveau nom annoncés

Les organisateurs du festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, avaient d'abord annoncé qu'il ne referait pas de "Day before" en 2023, finalement cela aura bel et bien lieu. Muse avait inauguré cette nouveauté en juillet 2022. Une soirée en plus qui met en avant un artiste. L'an prochain ce sera au tour du mythique groupe Indochine. L'aventurier, Trois nuits par semaine, J'ai demandé à la lune ou encore Nos célébrations, autant de titres phares que le groupe français interprétera pour le plus grand bonheur des fans, mercredi 5 juillet. Angèle, Blur, Lomepal, Louise Attaque, Perturbator ou Shakaponk font partie des premiers noms annoncés qui se produiront du jeudi 6 au dimanche 9 juillet, au Château de Beauregard.