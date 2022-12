[Reportage] Calvados. Noël arrive… Il est grand temps de décorer sa maison !

Alors que la sobriété énergétique est sur toutes les lèvres, comment les particuliers adaptent-ils leurs illuminations ?

Décorer leur maison est une véritable tradition, une passion, et pour beaucoup, il n'est pas question de déroger à la règle. Alors, il faut s'adapter. À l'image d'une grande majorité de communes, tous vont réduire leur plage horaire d'illuminations. Chez les Brion, à Langrune-sur-Mer, on va raccourcir de deux heures. Stéphane Martiniere va également tout plonger dans le noir une heure plus tôt, en arrangeant son minuteur. Mais ce n'est pas suffisant pour empêcher la facture de grossir de manière indécente.

Un matériel peu énergivore

"Depuis deux ans, on a acheté des ampoules basses tension", témoigne Catherine Brion. Selon son mari, la consommation électrique de son petit univers coloré se chiffre à hauteur de 70-80 euros pour toute la période des fêtes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, chez les autres particuliers interrogés, on ne sait même pas répondre à la question, tant la somme n'est pas significative. Stéphane Martiniere avoue tout de même qu'il "s'y intéressera un peu plus cette année". De son côté, Sandrine Pommier a pris des bonnes résolutions bien en avance. Chez elle, hors de question de fonctionner avec de l'électricité. Seulement des LED à piles sont présentes, pour raisons "esthétiques" mais aussi "écologiques". Éveline Delaveau a quant à elle interrogé sa municipalité, songeant à stopper l'aventure. À coups de guirlandes possédant un voltage assez bas, son jardin sera bien illuminé un hiver de plus. Tout l'inverse de Sylvie Thouaye. C'est à contrecœur qu'elle a pris la décision de ne mettre aucune décoration extérieure cette année. "Je prends toujours un immense plaisir à illuminer ma maison, mais cette année, j'ai peur de voir la facture. Je le fais aussi par conscience, pour éviter d'éventuelles coupures plus tard, mais ça va vraiment me manquer", déplore-t-elle.

L'esprit de Noël absent

Le grand rituel n'aura donc pas lieu pour elle et son mari Éric. Décision partagée par sa voisine également. Cela chagrine tellement Sylvie Thouaye de ne pas pouvoir procurer un petit moment de joie aux enfants de son quartier qu'elle a déjà prévu un lot de compensation. "Ça me fait vraiment mal au cœur, donc j'ai acheté des bonbons pour les enfants qui seront tristes", promet-elle. Pour elle, l'esprit de Noël ne sera pas vraiment présent cette année, et elle attend déjà avec impatience l'an prochain pour pouvoir à nouveau décorer son jardin. Cette question de sobriété se retrouve également au niveau des communes, qui ont chacune débattu de la nécessité ou non d'illuminer les rues. D'ailleurs, les concours organisés par certaines municipalités ne seront pas réitérés cette année, afin de ne pas inciter à illuminer sa maison à outrance.