Football. Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC : "Se préparer pour tenir jusqu'au bout"

Leader de Ligue 2 à la trêve, meilleure attaque, meilleure défense… À votre arrivée, vous y auriez cru ?

Sincèrement ? Non. Mais nous avions annoncé qu'on allait faire travailler tout le monde, le plus fort possible, tous les jours, pour avoir les meilleurs résultats. Sur le plan comptable, on est très bien, même si nous avons perdu quelques points en cours de route, comme lors du match à Rodez (1-1) ou de nuls à domicile qu'on aurait pu aisément transformer en trois points. Dans l'ensemble, nous sommes contents, il y a du monde qui revient au stade, les joueurs prennent du plaisir, le staff aussi.

Mais vous restez modeste…

Nous n'avons joué que quinze matchs. C'est déjà bien d'avoir autant de points (32 points), c'est un bon matelas de sécurité pour la suite. Mais c'est une saison particulière, avec une coupure longue, tôt dans la saison, on n'a jamais vécu ça, on n'a pas de certitudes. On va repartir pour six mois, après un stage et des matchs de préparation, comme si on entamait une nouvelle saison. On va essayer de préparer l'équipe au mieux pour tenir jusqu'au bout.

Vous avez misé sur les jeunes, ça paye.

C'est une des premières étapes du projet. La direction sportive est à la Cavée Verte deux ou trois fois par semaine. On est contents, quand on voit par exemple que Yassine Kechta a gagné sa place et joue quasiment tout le temps. Il y a aussi Amir Richardson, Arouna Sangante, Josué Casimir… On peut citer Victor Lekhal, formé au club aussi. Nous avons fait signer d'autres contrats pros ou stagiaires à des jeunes ces dernières semaines. Certains ne sont pas encore prêts, il faut que l'on continue à travailler pour les semaines qui arrivent et le début de saison prochaine.

Yassine Kechta est l'une des révélations du centre de formation du HAC Foot. Il a rapidement gagné sa place au sein du groupe de Luka Elsner.

Le mercato, c'est plus facile,

quand on est leader ?

Oui, on nous propose beaucoup de joueurs. Mais la problématique reste la même : financièrement, nous n'avons pas des milliards à dépenser, on reste un club de L2 avec un budget inférieur à d'autres équipes. Il y a des joueurs avec qui on discute, qui sont intéressés par le projet… On a peut-être un peu moins besoin de convaincre aujourd'hui qu'il y a quelques mois.

Comment voyez-vous le choc

face à Bordeaux, le 26 décembre ?

Cela va être important parce que c'est une belle affiche, Bordeaux est un club historique. Il va y avoir beaucoup de monde au stade et ça, c'est une première victoire pour nous. C'est surtout un match avec un enjeu sportif, parce qu'en cas de victoire, on peut prendre un peu d'avance sur eux (Bordeaux est 2e avec 28 points, N.D.L.R.). Mais cela va être compliqué, Bordeaux est une équipe difficile à manœuvrer.

Le programme de la préparation : stage à Agadir (Maroc) et match amical face Hassania Union Sport (D1) le 8 décembre ; match à Guingamp (L2) le 13 décembre ; match à Lens (L1) le 19 décembre