[Reportage] Seine-Maritime. Maintenir la magie de Noël

À moins d'un mois du réveillon de Noël, les habitants s'affairent pour parer leur maison de lumières et de décorations de Noël. Certains vont bien plus loin qu'un simple sapin et quelques guirlandes. Gilbert Neubauer, habitant de Caudebec-lès-Elbeuf, s'investit chaque hiver pour faire briller sa maison de mille feux. Une installation remarquée !

"Je continuerai tant que je le pourrai"

"Ah oui, il y a un paquet de gens qui s'arrêtent avec leurs enfants, en plus il y a l'école à côté." Le retraité de 72 ans a voulu continuer cette année, malgré l'arrêt du concours d'illuminations de Noël, organisé habituellement par la Ville. "On a un arrière-petit-neveu qui vient d'avoir 10 mois, il sera là pour les fêtes. On s'est dit qu'on allait continuer pour lui, pour qu'il soit émerveillé." Électricien de métier, Gilbert Neubauer s'est concocté son propre tableau électrique, exclusivement dédié aux éclairages de Noël, qu'il contrôle depuis son garage. Et côté facture d'électricité, le retraité n'est pas inquiet, toutes ses décorations lumineuses sont en LED. "Et qui dit LED dit très peu de consommation", explique Gilbert, qui a fait la conversion il y a quelques années. "Avant, j'étais à la limite de faire tout disjoncter", se rappelle-t-il. Tout de même, il a décidé d'éclairer moins longtemps cette année, "seulement" de 17 heures à 20 heures quotidiennement. Il s'est fait une promesse : "Je continuerai tant que je pourrai le faire."

Chez la famille Deneuve, rue Gambetta au Petit-Quevilly, tout sera prêt le jeudi 1er décembre. "Cela fait sept ans qu'on décore la maison, depuis la naissance de notre fille", explique Florian, le père de famille.

L'esprit de Noël

à l'intérieur et à l'extérieur

Le Quevillais a bricolé une grande multiprise sur mesure pour toutes ses illuminations extérieures. "Il y a 50 prises dessus, tout est relié à une prise connectée, comme ça, je gère tout depuis mon téléphone. Je peux même programmer les heures d'allumage et d'extinction." Un rituel qui profite aussi au quartier. "On le fait surtout pour nous, mais vu qu'il y a l'école à proximité, le matin et le soir, il y a beaucoup d'enfants qui passent devant." La petite famille a mis en place une boîte aux lettres de Noël, pour que chacun puisse y déposer un mot, une carte de vœu, des dessins, etc. "On en a eu beaucoup l'année dernière, des mots tels que 'continuez, vous nous faites rêver', ça fait toujours plaisir", se réjouit Célestine Deneuve. Pour faire vivre Noël à l'intérieur de la maison, la famille a construit de ses propres mains tout un village enneigé avec son petit train, une patinoire et dernièrement, une piste de ski, soit 300 euros de budget.