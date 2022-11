Rouen. Malgré les blessures, le RMB démarre fort

Alors que dix journées ont été disputées dans ce début de saison de Nationale 1, les joueurs du Rouen Métropole Basket pointent à une belle première place au classement, avec une seule défaite au compteur et une élimination en Coupe de France, à Orléans, en tout début de saison. "On ne s'attendait pas à être à ce niveau, sachant que le championnat est très dense et qu'on a des difficultés à être au complet depuis le début de la saison, déclare le tout nouveau coach, Sylvain Delorme, arrivé à l'intersaison. Le bilan est bien sûr positif, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Sur les 28 équipes, il y en a au moins 15 qui peuvent prétendre à la montée. L'année passée, ce n'est pas forcément ceux qui étaient annoncés qui sont montés."

Relégués de Pro B, la saison passée, les Normands se verraient bien faire l'ascenseur et remonter dès cette saison. "Le président souhaite une montée rapide, mais pas nécessairement dès cette saison. On sait que c'est très compliqué de remonter, même après plusieurs années. On le voit notamment avec Le Havre. Pour ma part, j'ai signé un contrat de deux ans pour essayer de l'obtenir, et pourquoi pas dès cette saison."

Encore du chemin à parcourir

Avec un effectif presque remanié en totalité à l'intersaison – seul Benoît Injai est resté –, le coach des Rouennais ne souhaite pas faire des modifications sur celui-ci, malgré les blessures qui se sont enchaînées depuis le mois de septembre et qui a empêché l'équipe d'évoluer au complet. "Je suis satisfait de l'équipe qu'on a bâtie, même si on n'a pas réussi à être au complet depuis le début de saison. J'ai hâte de l'être pour voir enfin la qualité du groupe."

Si les Rouennais terminent la première phase dans les cinq premiers de leur poule, ils disputeront la seconde et rencontreront des équipes qu'ils n'auront pas affrontées pendant la première partie de saison. "Je ne regarde pas les équipes de l'autre poule, je ne souhaite pas avoir une vision à si long terme, je préfère me concentrer sur la première phase", précise Sylvain Delorme.

Malgré tout, il reste un long chemin à parcourir pour arriver à la fin de la saison, et encore beaucoup de travail pour continuer de performer. "J'aimerais déjà que l'équipe garde le même état d'esprit, et il va falloir bien incorporer nos blessés, qui vont être de retour, et qu'ils adoptent nos schémas de jeu pour être performants rapidement."