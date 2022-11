Rouen. La cathédrale accueille la plus grande couronne de l'avent de France !

A quatre semaines de Noël, vendredi 25 novembre, des élèves de la Châtaigneraie du Mesnil-Esnard sont venus à Rouen suspendre la couronne de l'avent dans la cathédrale. La tradition catholique veut qu'une couronne soit installée durant la période de l'avent dans les églises et les cathédrales. A cette occasion, le recteur de la cathédrale de Rouen, le père Alexandre Gérault, a imaginé la plus grande couronne de France : "J'ai voulu m'inspirer des couronnes suspendues que l'on trouve dans les cathédrales d'Alsace et en Allemagne. Après deux ans d'échanges avec la direction régionale des Affaires culturelles et les élèves de la Châtaigneraie, le projet a abouti et le résultat est magnifique." La construction de cette couronne de 3,40 m de diamètre fut un travail laborieux. Le directeur de la Châtaigneraie, présent lors de l'installation, tient à souligner l'immense travail fourni par les participants à ce projet : "Enthousiastes, enseignants et élèves, accompagnés par le directeur des formations, ont élaboré plans et maquettes pour ensuite passer 100 h de travail sur la couronne."

Une construction minutieuse,

avec quelques contraintes

Les élèves de la Châtaigneraie, accompagnés de leur directeur, du directeur des formations et du père Alexandre Gérault, lors de l'installation de la couronne de l'avent. - Mila Popsing

C'est notamment en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris que les électriciens ont dû abandonner le 220 volts au profit des batteries au lithium pour alimenter les quatre bougies. Concernant la construction de l'ossature de la couronne, "le travail des métalliers est très technique à cause du geste de cintrage de tubes", affirme Xavier Blondel, directeur délégué aux formations. La structure a dû être construite en trois parties, en vue du déplacement, pour ensuite assurer l'assemblage dans la cathédrale et la mise en suspension de la couronne de 150 kg à l'aide d'une poulie. Pour Mathéo Ternaux, élève en première année de BTS AMCR, cette installation, "c'est un beau projet, enrichissant pour mon futur. Tout le monde n'a pas la chance de voir une telle installation !"

La première illumination de la couronne de l'avent a eu lieu dimanche 27 novembre, à 8 h 30, dans la cathédrale de Rouen.