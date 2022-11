Route du Rhum. Le Manchois Halvard Mabire arrive à la 4e place, en catégorie Rhum Multi

Le Manchois originaire de Barneville-Carteret Halvard Mabire est arrivé à Pointe-à-Pitre samedi 26 novembre à 10 h 15, heure française, pour sa cinquième Route du Rhum. A bord de son grand catamaran GDD Le Kraken, il prend ainsi la 4e place de la course, dans la catégorie des multicoques Rhum Multi, après 16 jours, 20 h, 0 min et 26 sec de traversée, soit plus de 3 500 milles nautiques parcourus depuis Saint-Malo à la vitesse moyenne de 8,8 nœuds.

Le marin a amené à bon port et sans encombre le grand catamaran course-croisière GDD, plan Barreau construit par Sam Marsaudon. Parti sans autre ambition que de "naviguer propre", au meilleur du potentiel du bateau, il aura durant toute l'épreuve figuré dans le peloton de tête d'un groupe riche au départ de 17 unités, trimarans et catamarans. Ce sont les catas du type de GDD qui triomphent, avec ce podium constitué vendredi 25 novembre par Loïc Escoffier (Gedigroupe) et les "papis flingueurs" de la course au large, Roland Jourdain (We Explore) et Marc Guillemot (Metarom).

A 66 ans, Halvard Mabire est, avec Philippe Poupon (68 ans) et Francis Joyon (66 ans), une des mémoires vivantes de l'épreuve, jamais rassasié de beaux morceaux de navigation sur tous les supports, à une, deux ou trois coques.

Autre Manchois en lice : Marc Lepesqueux. Le navigateur normand est arrivé samedi 26 novembre près des côtes de l'île de la Guadeloupe, après 17 jours de mer. Il devrait passer la ligne d'arrivée en fin de journée, vers 20 h.