Montivilliers. Près de 400 arbres plantés en un mois

"Pour vos quinze ans, on mangera une tarte aux poires !", sourit Pascal Lebigre, responsable des espaces verts à Montivilliers. Les petits élus du conseil municipal des enfants qui l'entourent devront en effet patienter pour récolter le fruit de leur travail. Mercredi 23 novembre, ils étaient réunis au jardin Béthanie, en centre-ville, pour planter un poirier Williams Bon Chrétien.

Le CME de Montivilliers plante un arbre

C'est l'une des nombreuses opérations de plantations d'arbres menées ce mois-ci par la commune. "On espère planter environ 600 arbres sur tout le mandat, rappelle Fabienne Malandain, adjointe au maire en charge de l'écologie et du développement durable. On a déjà autour de la ville pas mal d'espaces boisés, et on souhaite ainsi contribuer à la continuité de la biodiversité." Le Mois de l'Arbre a ainsi débuté par une opération avec l'association Graines d'Odyssée pour planter une mini-forêt. Samedi 26 novembre, place à "Une naissance, un arbre", qui consistera à planter 124 arbres dans le prolongement du Bois du Colmoulins, un pour chaque nouveau-né de parents montivillons ces douze derniers mois.

Un foire aux arbres

Une habitante a par ailleurs offert dix-sept arbres à la Ville, un pour chacun de ses petits-enfants. D'autres ont été plantés dans des écoles. Au total, ce sont déjà 400 arbres qui ont été plantés. Ce mois sera clôturé dimanche 27 novembre, avec une foire aux arbres : horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes mais aussi associations locales seront rassemblés cour Saint-Philibert, de 10 à 17 heures. Outre la vente de végétaux, des initiations au compostage et à la permaculture ainsi que des ateliers de construction de nichoirs et de couronnes végétales seront proposés.