Bonne table près de Rouen. Au Balto, les plats traditionnels sont valorisés

Un restaurant dans un bar-tabac ? C'est ce que propose Le Balto. Situé au 21 place Voltaire à Sotteville-lès-Rouen, l'établissement est atypique. Lorsqu'on y rentre, on arrive dans l'espace bar-tabac. Si on souhaite y déjeuner, Patricia ou Joris Quenez, les gérants, nous emmènent vers la salle du restaurant située au fond de l'établissement.

Des plats traditionnels faits maison

Le Balto possède deux terrasses : l'une pour le bar côté rue, l'autre dans une cour intérieure. Il dispose aussi de deux salles : à l'entrée dans l'espace bar et derrière les cuisines, côté brasserie. L'établissement compte 36 places en terrasses et 30 en intérieur. Au menu, les plats changent chaque semaine. On y retrouve de la langue de bœuf, de la carbonade flamande ou des pâtes au saumon. Les formules entrée-plat ou plat-dessert sont à 14,50 €, le plat à 11 €, et la formule entrée-plat-dessert à 17 €. Lors de ma venue, je choisis en entrée du saumon fumé accompagné de salade, de tomate et de citron. En plat, j'opte pour un classique : rumsteak frites. Et pour finir sur une note sucrée, mon repas s'achève avec un riz au caramel beurre salé maison. Un très bon rapport quantité, qualité et prix.

Rumsteak accompagné de frites.

Depuis l'âge de 16 ans, Joris Quenez, responsable du Balto, baigne dans l'univers de la cuisine. "Avant de reprendre Le Balto, nous avons dirigé pendant 15 ans, avec ma femme Patricia, le Cruise Café situé place Saint-Sever." Depuis juillet 2020, "je travaille de l'ultra-frais et du fait maison. Chaque jour, on propose deux entrées, quatre plats et deux desserts". Le midi, c'est surtout une clientèle de bureau qui vient déjeuner. "Les gens viennent chez nous parce que c'est frais justement et si on n'a plus de plats, c'est parce qu'on a fait une quantité limitée." La particularité du lieu réside dans un détail : "On fait aussi des vernissages, comme celui de Stéphane l'Hôte [photographe, ndlr], dans la salle du restaurant." Une adresse gourmande et authentique. À découvrir !

Pratique. 21 place Voltaire, Sotteville-lès-Rouen. Réservation possible au 02 35 72 19 85