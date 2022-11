Seine-Maritime. De nouveaux effectifs de police pour assurer la sécurité dans les transports

La sécurité dans les transports en commun se renforce en Seine-Maritime, et avec elle l'arrivée de nouveaux effectifs de police dans le département. Le ministère de l'Intérieur a annoncé jeudi 24 novembre la création de 77 nouvelles unités dédiées à la sécurisation des transports à horizon 2024, parmi lesquels huit nouveaux services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun pour un total de 1 300 effectifs de police. Rouen est concernée et pourrait se voir dotée de 60 à 90 policiers avec cette nouvelle unité. Ces nouveaux agents de la paix devront assurer des missions de sécurisation des gares, stations de transports en commun et réseau de transports en commun sur des horaires où la délinquance est la plus forte, mais aussi lors des pics d'affluence.

Le gouvernement prévoit aussi l'ajout de 37 nouvelles Brigades de sécurisation des transports en commun (BSTC), en plus des deux existantes à Nice et Saint-Étienne. Là encore, la Seine-Maritime est concernée, puisque la Ville du Havre se voit dotée d'une nouvelle brigade avec entre 10 et 20 policiers qui assureront les mêmes missions que l'unité rouennaise, mais dans des réseaux de transports moins denses, la plupart du temps dans des villes de taille moyenne.

De nouveaux effectifs de gendarmerie ont été annoncés également, soit près de 600 gendarmes répartis dans 30 brigades dédiées aux transports publics en zone gendarmerie à l'échelle nationale.