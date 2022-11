[Vidéo] Rouen. Avec l'Unicef, 200 têtes blondes dansent pour les droits des enfants

C'est un anniversaire que ne manque jamais de célébrer l'Unicef. Voilà 33 ans qu'a été signée aux Nations unies la convention internationale des droits de l'enfant. Mercredi 23 novembre, 200 enfants des centres de loisirs de Rouen et de Darnétal ont marqué le coup en tournant un flashmob à l'hôtel de ville de Rouen, partenaire de l'association, sur l'air du Boléro de Ravel.

Des banderoles ou dessins représentants ces droits, à l'intimité, à l'éducation ou tout simplement à jouer, ont été brandis par les enfants, déjà très au fait de la situation de jeunes gens de leur âge dans certains pays du globe. "Ils n'ont pas droit d'aller à l'école et ils doivent déjà travailler", raconte Victoire, qui trouve que "ce n'est pas très juste". Même remarque pour Nahla en CE2. "Par exemple, ils ont des boulots d'adulte ou ils vont à la guerre. Nous, on a plus de droits qu'eux."

Un apprentissage dès le plus jeune âge

Un flashmob pour l'Unicef Impossible de lire le son.

Guislaine Chevalier, la déléguée de l'Unicef pour la Seine-Maritime et l'Eure, l'assure, c'est aux plus jeunes que l'on va pouvoir inculquer ces valeurs. Les équipes de l'association interviennent dans des classes dès la maternelle. "On évoque la différence, le harcèlement. Et puis, quand ils sont plus grands, on parle de l'accès à l'eau, à l'éducation… On leur montre qu'il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas les mêmes chances que nous." En 2022, 4 550 enfants auront été sensibilisés par les effectifs de l'Unicef dans 75 établissements de l'ex Haute-Normandie.

Les enfants avaient notamment réalisé des dessins qui représentent les droits fondamentaux inscrits dans la convention internationale des droits de l'enfant.