La Ferté-en-Ouche. Embarquez dans un monde féerique, vers un Noël nordique !

Les premiers flocons tombent sur le Château des Rêves à La Ferté-Fresnel. Durant trois semaines, les visiteurs deviennent les hôtes d'une parenthèse enchantée, parmi les majestueux sapins givrés, les féeriques sapins décorés, les ours, les rennes et les pingouins du Grand Nord, les boules aux reflets de Noël, l'armée fabuleuse des Christmas Crackers, le tout dans des effluves de cannelle et de chocolat chaud, les arômes gourmands des Glögis, au son des chants de Noël. Le parc déroule ses guirlandes lumineuses et la gloriette devient une énorme boule à neige.

Pratique. Château des Rêves à La Ferté-en-Ouche, du mercredi 14 au vendredi 30 décembre.