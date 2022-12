Orne. La treizième édition de Noël à Bellême

Les illuminations de Bellême s'éclairent tous les soirs depuis le vendredi 2 décembre. Un marché de Noël est organisé le week-end des 10 et 11 décembre, avec maquillage l'après-midi et, le dimanche, balades en calèches et arrivée du père Noël le par la Tour du porche. Le samedi à 14 h 30, le théâtre de l'étoile pliante produira Les copains du bocage se déchaînent, en mairie (gratuit), suivi de la Blues Fanfare Brother's, à 17 heures place de la République. Le dimanche, la parade Abysses vous emmène dans le monde fascinant d'une faune marine scintillante. Les enfants ne sont pas oubliés, avec les bulles sur douves l'après-midi. Le samedi 17 décembre, Atout Chœurs se produira en concert en l'église de Bellême, à 17 h 30. À la même heure le lendemain, place au père Noël et ses lutins, avec fanfare, maquilleuse et sculpteur sur ballons. Le samedi 23 décembre un concert de gospel sera proposé à 17 h 30, avec Free Feeling Gospel Singers.

Les manèges sont sur les Promenades, le mercredi et le week-end, puis tous les jours du samedi 17 décembre jusqu'au lundi 2 janvier.