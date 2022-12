[Reportage] Manche. Un repas de fête, sans kilomètres

"On a suffisamment de produits dans la région pour faire l'entrée, le plat principal, le poisson, si on le souhaite", s'exclame Éric Pouhier, cuisinier traiteur à Vicq-sur-Mer. Seul bémol, et encore : "Le dessert, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de chocolat dans la région, mais autrement oui, on peut faire un repas sans problème", ajoute le chef. Alors que s'ouvre la période des fêtes de fin d'année, il a déjà reçu ses premières commandes.

Ce n'est pas Jean-Sébastien Choubrac, de la Ferme Hébé, à Néhou, qui va dire le contraire. Lui, estime qu'il faut allier aliments traditionnels et d'exception. "Ce qu'on arrive à faire dans les fermes maraîchères du coin, c'est de la patate douce. Les patates douces poussent très bien sous les serres", révèle-t-il.

Le menu complet du chef

Pour les festivités de fin d'année, Éric Pouhier a quelques idées. Tout commence justement avec de la patate douce. "En entrée, on pourrait faire des Saint-Jacques, parce que des Saint-Jacques dans la région, on en a", entame le chef. Des coquillages à accompagner d'un petit écrasé de patate douce. "Ça peut se faire en cassolette, ce qui permet de faire la cuisine l'après-midi, en snackant juste les Saint-Jacques, en faisant un beurre blanc, et après, il y a juste à réchauffer pendant que les convives prennent l'apéro", conseille-t-il. Une à deux noix suffisent pour l'entrée.

Les Saint-Jacques, "ça peut se faire en cassolette, ce qui permet de faire la cuisine l'après-midi"

Autre idée du chef : "Vous pouvez les faire mariner aussi, avec une huile de noix, des pistaches concassées et quelques échalotes ciselées, du sel du poivre, ça suffit. Ça vous parfume la Saint-Jacques, c'est superbe." Il ne faut pas en faire trop non plus selon lui : la Saint-Jacques est bonne au naturel, et pas trop cuite.

Pour le plat de résistance, place à la tradition. "On pourrait faire un suprême de pintade, et vous faites des butternuts que vous allez rôtir. La pintade, ça aime bien le salé/sucré", propose Éric Pouhier. Là, il faut juste faire dorer la peau et terminer la cuisson au four. Pareil pour les butternuts, que l'on trouve dans le département. Il faut les faire rôtir à la poêle et les finir au four. "Et puis vous faites un petit jus légèrement, mais très légèrement, sucré avec une petite cuillère de miel, quelques condiments, voire un déglaçage au vinaire balsamique. Avec un bouillon de volaille, ça vous fait un jus superbe", détaille le traiteur.

Pour le fromage, le local est incontournable. Il est possible de le laisser tel quel sur un plateau, mais aussi de le cuisiner. "Vous faites un nougat de chèvre. Vous faites un mélange de chèvre frais avec des fruits secs, vous crémez légèrement et gélifiez très légèrement. Ça vous fait un fromage un peu plus travaillé", dévoile-t-il.

Pour le dessert, Éric Pouhier conseille une bûche à la pomme, avec une mousse au cidre. Ce sont les fêtes, donc il faut du chocolat quand même. Bon appétit bien sûr !