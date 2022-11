Saint-Lô. Pas d'entraînement ni de match sur les terrains en gazon naturel

Pas d'entraînement ni de match sur le terrain de sport de Saint-Lô Agglo. Cette mesure concerne le football, le rugby, mais aussi le base-ball. L'intercommunalité a décidé d'interdire ces terrains, notamment ceux en gazon naturel, du mardi 22 au vendredi 25 novembre à midi. L'agglomération estime que les intempéries des derniers jours ont endommagé les terrains et que continuer à s'entraîner dessus va les abîmer encore plus. Les réparations seront donc d'autant plus longues.