Port-en-Bessin-Huppain. Effraction et vol dans une supérette, les prévenus avaient soif…

Ils auraient dû être deux prévenus de 21 ans le jeudi 17 novembre, au palais judiciaire de Caen, mais l'un était absent sans explication. Le deuxième avait été extrait de la prison de Rouen, en Seine-Maritime, où il purge actuellement une peine pour des méfaits similaires. Il leur est reproché un vol par effraction dans une supérette de Port-en-Bessin-Huppain, avec circonstance aggravante pour le second.

Dans la soirée du 22 octobre dernier, les deux hommes entrent par effraction dans la supérette 8 à 8 de cette petite localité de bord de mer. Lors de son audition, l'un d'eux, absent à l'audience, dira que la porte automatique était ouverte, et l'autre qu'il s'est juste appuyé sur la porte et qu'elle a cédé. Ayant soif, ils ont décidé de voler une canette. Mais le magasin est sous surveillance électronique. L'alarme se déclenche et la gérante est immédiatement prévenue de l'effraction. Les gendarmes interviennent, un tournevis est retrouvé sur place. Les deux hommes prétendront qu'il était déjà dans le magasin lorsqu'ils y ont pénétré.

Le président, après avoir rappelé les faits, explique que le prévenu présent au tribunal a déjà 12 mentions à son casier judiciaire pour port d'arme, dégradation, outrage, menace de mort sur personne publique, violence, vol en réunion, usage de stupéfiants… L'autre prévenu, absent, a quatre mentions pour usage de stupéfiants avec conduite de véhicule, vol, outrage à personne publique. L'avocate de la partie civile réclame le remboursement des frais engagés après ce vol et 1 500 euros pour préjudice moral. Dans son réquisitoire, le procureur déplore l'absence d'un des prévenus. Après délibéré, ce dernier, Robin Enrique, écope de deux mois de prison ferme sans possibilité d'aménagement compte tenu de son absence au tribunal, et le second, Yann Thébault, de six mois ferme. Ils devront en outre rembourser conjointement 5 855,04 euros à la victime.