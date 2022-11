Rouen. Les Diables Rouges évoluent désormais sur Fifa

Ils ne jouent pas sur le même terrain mais ils ont la même passion. L'aventure e-sport du FC Rouen a débuté fin septembre 2022, avec la sortie du jeu vidéo Fifa 23. La toute jeune équipe ne joue pas au stade Diochon comme le laisserait supposer la photo du capitaine de l'équipe, Gauthier Dutertre, mais bien sur la Playstation 5. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'e-sport sur Fifa se joue presque comme le foot réel, c'est-à-dire à 11 joueurs sur le terrain, ou plutôt sur la pelouse virtuelle. C'est tout le principe du mode Clubs Pro développé par l'éditeur du jeu. "Aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1 ont leur équipe e-sport", explique le jeune capitaine.

Un esprit d'équipe

C'est lui-même qui a contacté les Diables Rouges pour leur proposer cette plongée dans le monde du jeu vidéo. Un choix du cœur pour ce fervent supporter du FC Rouen. "Pour moi, le FCR, c'est le vrai club de la région rouennaise, c'est un club mythique en France", dit-il sans vouloir faire "offense" à Quevilly Rouen Métropole. Oubliez l'image d'Épinal du "geek" solitaire, la compétition sur Fifa est un vrai défi collectif. "Que ce soit pour défendre, pour attaquer, sur les coups francs, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment 11 joueurs qui doivent s'écouter", explique Gauthier Dutertre, alias Tiego, son pseudonyme sur Fifa. Et tout comme dans un effectif sportif classique, des tensions peuvent émerger. C'est ce qui s'est passé au sein du FC Rouen e-sport. Le "noyau dur" composé de six joueurs s'est réduit à trois après quelques disputes en début de saison à la suite de mauvaises performances.

"On a su rebondir et recruter depuis, et désormais, on a un effectif de 16 joueurs, on essaye de faire tourner pour les matchs de championnat." Chaque joueur a un poste bien défini. Gauthier, le capitaine, est le milieu offensif de l'équipe, le numéro 10. Plein d'ambitions, le FC Rouen ne s'est pas contenté du championnat français dans lequel il évolue en Ligue 2. "On est inscrits en France, en Belgique et en Europe", poursuit Gauthier Dutertre. Avec seulement 13 points engrangés après 16 journées, les Rouennais, 16e au tableau, ont un peu de mal à démarrer en Ligue 2 VPG France, Virtual Pro Gaming League. Mais qu'importe, c'est la passion qui parle. Pour Gauthier Dutertre, 23 ans, Fifa n'est finalement qu'un passe-temps comme un autre. "Moi, personnellement, j'ai mon travail à côté, je fais du sport aussi… donc ça reste une passion dans laquelle je m'investis à 100 %. C'est vrai que cela prend beaucoup de temps, on est mobilisés du lundi au jeudi, de 21 heures à 23 heures."