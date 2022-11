Manche. Disparition inquiétante : Gilbert Frigot, 67 ans, n'a pas donné signe de vie depuis vendredi 18 novembre

C'est une disparition inquiétante. Gilbert Frigot, 67 ans, n'a plus donné signe de vie à ses proches depuis vendredi 18 novembre. Sa fille, Laeticia Le Mentec, a partagé sa disparition sur le groupe Facebook "Disparition inquiétante 2 022". Le soixantenaire serait parti de Camors dans le Morbihan en taxi vers 16 heures pour se rendre à la gare d'Auray et prendre le train à 16 h 40, direction Cherbourg ou Valognes, dans la Manche. Or il n'est jamais arrivé à destination. Il mesure environ 1 m 78, pèse 82 kg et serait probablement vêtu d'un jean, d'un tee-thirt blanc, de chaussures marron et d'une veste bleu marine. Il aurait avec lui un parapluie et un cabas. Selon sa fille, "Il peut être désorienté par moments". Les gendarmes ont été prévenus. Si vous l'avez aperçu, contactez Laeticia Le Mentec sur Facebook par message privé.

