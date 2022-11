Sotteville-lès-Rouen. Un homme de 21 ans meurt à la suite d'un accident de la route

Un drame s'est produit dimanche 20 novembre rue André Poirier, à Sotteville-lès-Rouen. Un accident entre une voiture et un piéton a mobilisé six sapeurs-pompiers et deux véhicules de secours.

Lorsque les secours se sont rendus sur les lieux, le piéton, un homme âgé de 21 ans était inconscient. L'homme a été pris en charge par les secours, mais il n'a pas survécu à l'accident.