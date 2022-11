Flers. L'APE de l'école Sévigné Paul Bert a produit 1 395 litres de jus de pomme

Du jus de pommes 100 % local, naturel et artisanal et bien sucré. Blandine Bienfait, présidente de l'association des parents d'élèves (APE) de l'école Sévigné Paul Bert à Flers, conseille ses futurs clients : "il peut être dilué à l'eau." Pour la deuxième année consécutive, l'APE a organisé une journée cueillette de pommes avec des élèves et des parents. L'association va vendre son élixir à Flers, devant le Panier des saveurs, route de Domfront, samedi 19 et samedi 26 novembre.

1 395 bouteilles d'un litre

Le verger du mari de la directrice d'école, Fanny Duchesnes, a été mis à disposition de l'association en octobre. Une quarantaine d'enfants et de parents ont participé à l'opération de récolte. Une seconde journée, qui s'est déroulée à Bréel, à l'atelier des Empommé.e.s, a permis de presser les pommes et de les mettre en bouteille. Bilan : 1 395 litres. L'APE va vendre ses bouteilles pour financer les projets de l'établissement scolaire Sévigné Paul Bert. À 3 € la bouteille, l'école pourrait ainsi collecter plus de 4 000 €. De quoi prévoir de beaux projets pour ses élèves.