Télévision. L'émission Intervilles revient sur France 2 !

Le jeu, créé en 1962, a traversé les décennies et les générations pour devenir une émission culte de la télévision française. L'émission avait été arrêtée en 2009, une soirée spéciale avait ensuite été organisée en 2013, pour fêter les 50 ans d'Intervilles. Mais après 10 ans d'absence, l'émission va renaître, en 2023, dans une version tournée sur un site unique, diffusée sur France 2. La production (Air Productions) serait toujours à la recherche d'un lieu de tournage.

Nagui en coprésentateur avec Bruno Guillon

L'émission devrait être animée par Nagui, déjà coprésentateur en 2004 et 2005, et Bruno Guillon. Contrairement aux éditions précédentes, la version 2023 sera néanmoins enregistrée, là où, auparavant, le direct était à l'honneur. Autre grand changement, la disparition des vachettes. L'époque a changé et le bien-être animal est désormais une cause majeure, notamment défendue par Nagui. La date de la diffusion exacte n'est pas encore connue.