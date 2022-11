Place du commerce. Encore de belles boutiques à Caen et son agglo

La rédaction de Tendance Ouest vous emmène à la découverte de trois nouvelles enseignes, tout récemment ouvertes.

Mode, pâtisserie et puériculture

Kara Vintage, la nouvelle boutique mode ouverte 9 rue Demolombe à Caen, est un véritable hommage à la famille de Perrine Picq, dans la couture depuis des générations. "En ouvrant ce commerce, j'ai voulu apporter un bout de mon histoire et l'offrir aux clients", explique Perrine. "Ici, on ne trouve que des pièces uniques, dont certaines datent de 1920 !", ajoute la jeune femme. Pour Brice et Maud Payen, les nouveaux gérants de Bibiche café gourmand, il s'agit d'une nouvelle aventure. "Nous étions boulangers pâtissiers avant, mais nous avons choisi de nous consacrer uniquement à la pâtisserie, une véritable passion pour nous", précise Brice. À l'approche des fêtes de fin d'année, bûches de Noël et galettes sont déjà en préparation. Enfin, pour les deux Amélie de Little Baby & Cie, situé à Cagny, c'est une première aventure dans le commerce. Les deux amies ont créé un univers entièrement dédié aux petits.