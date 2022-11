Orne. La ministre Isabelle Lonvis-Rome vient découvrir le "Van Plurielles" à Bretoncelles

"Ici, tout se dit, tout s'entend, à tout moment", est-il écrit sur le véhicule. Alors que le département de l'Orne figure parmi ceux où les violences faites aux femmes restent parmi les plus élevées en France, la ministre déléguée à l'Égalité femme/homme, à la diversité et à l'égalité des chances Isabelle Lonvis-Rome était au matin du vendredi 18 novembre à Bretoncelles, pour y découvrir le tout nouveau "Van Plurielles", qui sillonne les petites communes rurales du Perche, et bientôt de tout le département, où les femmes se retrouvent souvent bien seules face à leurs questions et leurs problèmes. Le dispositif a été en partie financé par l'État.

La ministre a confirmé que le "Van Plurielles" allait être développé dans d'autres départements en 2023, "notamment en zones rurales où il reste compliqué de s'informer, mais aussi difficile de garder de la confidentialité".

"Dès sa première permanence, le Van Plurielles a accueilli dix-huit femmes, elles étaient vingt-six lors de la seconde", explique son animatrice Marie Rouleau, qui est chargée de mission égalité femmes/hommes au sein de l'association Ysos (Groupe SOS), qui conduit le van de commune en commune. Jeudi 24 novembre, il sera sur le marché de Bellême, le vendredi 2 décembre à Ceton, le vendredi 16 à Sablons-sur-Huisne. Mais des permanences sont également assurées dans certaines grandes surfaces et il est aussi appelé à aller à la rencontre de scolaires.

La ministre a poursuivi sa visite ornaise à Alençon, à l'Association de contrôle judiciaire et de médiation (ACJM), qui propose des accueils de jour et des groupes de parole, et à l'association d'hébergement d'urgence Coalia, qui accueille des victimes au sein d'hébergements d'urgence.