Flers. Près de 155 exposants au Forum des métiers

Le Forum des métiers de Flers s'est déroulé jeudi 17 novembre, au complexe sportif Saint-Sauveur, de 10 heures à 19 heures. Il a réuni environ 155 exposants et près de 1 500 élèves d'établissements scolaires. Trois salles étaient dédiées à l'événement, qui prend de l'ampleur et qui s'est avéré être un succès. Plusieurs nouveautés cette année :

- Fermeture du forum à 19 heures au lieu de 17 heures ;

- Des offres d'emploi publiées en amont du forum sur le site de l'agglomération ;

- Des points infos pour renseigner sur les stages possibles et des ateliers pour s'entraîner aux entretiens.

Tous les âges

Le Forum de l'emploi regroupe tous types de profils : des recruteurs, des établissements de formation, des élèves et des demandeurs d'emploi. Ainsi, même si le forum grouillait de jeunes étudiants, quelques demandeurs d'emploi sont venus voir ce qui leur était proposé. C'est le cas de Jackie Lechalier, 49 ans, en recherche d'emploi depuis deux ans dans le design, et de Nicolas Bisson, 38 ans, en recherche d'emploi depuis un an et demi dans l'informatique.

Près de 1 500 élèves issus d'établissements scolaires ont fait le chemin vers le forum. Certains cherchaient à obtenir des renseignements sur des métiers ou encore vers des formations quand d'autres étaient à la recherche de stages de troisième. Louna Marie et Zoë Couget, 14 ans, collégiennes à Flers, font partie de ceux qui ont déjà une idée précise de métiers.

Accompagner les élèves dans les forums est important pour les enseignants, comme l'explique Virginie Houllier, du collège Sévigné à Flers.

Côté employeurs, le forum semble être un succès. C'est le cas pour la société Sicab, basée à La Ferté-Macé, représentée sur place par Laurent Heslouin.