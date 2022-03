Orne : Forum des métiers à Flers

Organisé par Flers Agglo, avec la participation de la Cité des Métiers et de partenaires de l’emploi, ce forum a pour objectif de communiquer auprès des visiteurs sur les métiers porteurs d’emplois à travers dix secteurs : agriculture, BTP, commerce, défense et sécurité, hôtellerie-restauration, hygiène-propreté, industrie, métiers de bouche et sanitaire et médico-social.

Un onzième espace sera ouvert à l’orientation avec la participation de la Cité des Métiers, de Pôle Emploi et du Centre d’Information et d’Orientation (CIO).

Vendredi 14 octobre 2016 de 10h à 18h au Forum de Flers, rue du Collège. Entrée gratuite.

Ecoutez, Patrice Lebossé, chargé de communication pour la ville de Flers et Flers Agglo.