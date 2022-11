Saint-Lô. Les personnes handicapées font reconnaître leur valeur professionnelle lors du Duoday

Un binôme salarié valide/personne handicapée, c'est l'idée du Duoday. Lors de cette opération, des personnes handicapées suivent pendant une journée des personnes valides dans les entreprises ou les administrations. C'est l'occasion de casser les barrières et les idées reçues autour du handicap dans le monde professionnel, mais également de promouvoir l'embauche de personnes en situation de handicap. Cet événement a eu lieu jeudi 17 novembre partout en France. Dans la Manche, plus de 160 entreprises ont participé au Duoday.

"On a envie d'être recrutés sur nos compétences comme tout le monde"

À Saint-Lô, la Direction départementale des finances publiques (DGFIP) a accueilli deux personnes en situation de handicap, Sandrine Pommier et Hélène Leprince. Ici, le fonctionnement a été un peu modifié car différents services ont été présentés aux deux femmes. Hélène Leprince a découvert le Duoday il y a trois semaines, grâce à la CPAM. "J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir aller en entreprise et changer le regard sur le handicap, même pour nous. Quand j'ai vu que c'était pour les personnes en situation de handicap, je me suis dit est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis en situation de handicap ?' Oui", explique la comptable, dont le handicap est invisible. Elle veut aussi faire passer un message au monde du travail : "On a envie d'être recrutés sur nos compétences comme tout le monde."

Pour Sandrine Pommier, cette journée est un appel à l'adaptation. "On ne va pas adapter le travail, il n'est pas question de ça, mais le poste en lui-même, le matériel qui est nécessaire. On ne doit pas passer à côté", assure-t-elle. Cette journée doit, pour elle, avoir des répercussions dans les entreprises et ne pas rester de la communication.

Un levier de recrutement

Message reçu à la DGFIP. Dans cette administration, 8,5 % des collaborateurs sont en situation de handicap. C'est plus que la moyenne nationale. C'est aussi plus que ce que demande la loi aux entreprises de plus de 20 personnes : 6 % de travailleur handicapés. À la DGFIP, une personne est en charge d'adapter au mieux les postes de travail pour ces employés. Ces adaptations sont loin d'être une contrainte pour le directeur, Hervé Brabant. C'est un plus pour l'attractivité dans un département en plein emploi et où embaucher est compliqué. "Tous les talents doivent être identifiés. Nous, on se met en ordre de bataille pour permettre à des personnes en situation de handicap de pleinement exercer leurs missions. Adaptation des locaux, des sanitaires… Tout est fait pour effacer très rapidement le handicap et directement rentrer dans le métier avec l'envie et la compétence", affirme-t-il. Hervé Brabant reconnaît que c'est plus facile pour une administration, avec un travail de bureau. Mais c'est aussi "l'exemplarité de l'État", qui est en jeu.