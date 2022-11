Fécamp Côte d'Albâtre. 1,3 million d'euros pour la filière pêche

De nouvelles aides pour accompagner la filière pêche et l'aquaculture sur l'agglomération Fécamp Caux Littoral et la communauté de communes de la Côte d'Albâtre.

En 2017, Fécamp Caux Littoral avait postulé pour le programme DLAL FEAMP (une initiative européenne pour soutenir des initiatives collectives et locales). 17 projets ont pu être subventionnés à hauteur de 1,3 million d'euros.

Une enveloppe financière à se partager

Cette année, l'agglomération Fécampoise s'est associée avec la communauté de communes Côte d'Albâtre pour déposer une candidature commune. Le 19 septembre, la région Normandie a donné un avis favorable et a attribué une enveloppe de 1 428 000 euros (714 000 euros FEAMPA et 714 000 euros de contrepartie Région État) pour une période allant jusqu'en 2027. Les deux collectivités vont ainsi pouvoir soutenir des projets. Pour faire leur choix, elles se sont fixé quatre axes : promouvoir les métiers en mer comme à terre, valoriser la commercialisation et la consommation des produits locaux, adapter les activités maritimes au développement durable et développer nos connaissances sur la biodiversité. Les entreprises, souhaitant des aides pour développer un projet en lien avec ces axes, peuvent faire une demande en contactant Fécamp Caux Littoral.

Le contact peut se faire par mail (amandine.bizard@agglo-fecampcauxlittoral.fr) ou par téléphone (02 35 10 48 48)

Le poids de la pêche

Fécamp Caux Littoral et Côte d'Albâtre rassemblent 33 communes dont 20 communes littorales, des Loges à Saint-Aubin-sur-Mer.

- Les principales espèces : coquilles Saint-Jacques, bulot, bar, merlan, encornet, raie, sole

- 29 bateaux de pêche

- 147 marins

- 2 ports : Fécamp et Saint-Valery-en-Caux

- 3 ports d'échouage : Yport, Saint-Aubin-sur-Mer et Veules-les-Roses

- 1 criée (Criée de Fécamp - Côte d'Albâtre / 2 743 tonnes débarquées en criée en 2021 par 88 bateaux)

- 1 parc ostréicole (Veules-les-Roses)

- 1 lycée professionnel maritime (lycée maritime Anita Conti à Fécamp)

- 3 usines de transformation

- Nombreux ateliers de stockage et de confection de filets et de lignes de fond

- Présence de piscicultures et de cressonnières