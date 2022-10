Fécamp. Droits des habitants : l'Agglomération lance son forum pour répondre à toutes vos questions

L'Agglomération Fécamp Caux Littoral organise la première édition du forum "Quels sont mes droits ?", jeudi 13 octobre de 10 heures à 17 heures à la salle de l'Union à Fécamp. Il s'agit de permettre aux habitants de mieux connaître leurs droits pour mieux les faire valoir et les accompagner dans leurs différentes démarches administratives. Une trentaine de professionnels va pouvoir guider les visiteurs. Il sera divisé en six grands pôles : institutionnel, famille, emploi, logement, justice et prévention santé. Le forum est gratuit.

Les six grands pôles

→ Pôle d'accueil du forum avec les acteurs institutionnels

- Agglomération Fécamp Caux littoral : présentation générale de la collectivité et de ses services (petite enfance, jeunesse, portage de repas, transport à la demande application de covoiturage Karos, France Rénov'…).

- Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime : allocations familiales, modes d'accueil de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, accompagnement social des familles en difficulté, soutien à la parentalité, aide au logement, prestations de solidarité.

- Département de Seine-Maritime : présentation des aides et accompagnement au logement, gestion du budget, lutte contre les violences intrafamiliales, accès aux soins, enfance (prévention, protection maternelle et infantile), insertion professionnelle, compensation de la perte d'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

- Centres sociaux de Fécamp : présentation du Centre communal d'action sociale et des activités à finalité sociale, accompagnement individuel aux démarches administratives.

→ Pôle "Je m'occupe des miens"

- Ville de Fécamp : renseignements et inscriptions aux services d'accueil de mineurs (3-13 ans), jeunesse, présentation du portail famille (création de compte, régulation), portage de repas à domicile.

- Agglomération Fécamp Caux Littoral : renseignements et inscriptions aux services de la petite enfance et accueils jeunesse, soutien à la parentalité.

- Centre communal d'action sociale de Fécamp : service d'aide à domicile et d'animation seniors.

- Association Trialogue : informations et prise de rendez-vous pour des entretiens de médiation familiale.

- Association ADEO : service d'aide à domicile tout public.

- Association départementale des maisons rurales (ADMR) : service d'aide à domicile dans les actes essentiels de la vie.

- Association ACOMAD-CLIC : accompagnement des personnes de plus de 60 ans pour l'accès aux aides, l'aménagement du logement, soutien psychologique, équipe spécialisée Alzheimer (maintien des activités, adaptation du logement), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

→ Pôle "Je me loge bien"

- Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime - Service logement : lutte contre la non-décence des logements, prévention des expulsions locatives, impayés de loyer.

- CCAS - Service Logement / Service résidence autonomie : accueil des demandes de logement social ou en résidence autonomie - présentation du projet de Tiers Lieux à la résidence Jean Bart.

- L'Agence départementale d'information au logement (ADIL).

- Association L'Escale : accompagnement social lié au logement.

- Comité pour le logement et l'habitat des jeunes de Seine-Maritime (CLHAJ 76) : information, orientation et accompagnement des jeunes âgés de 16 à 30 ans dans leur projet de logement.

- Association havraise d'action et de promotion sociale (AHAPS) : aide au logement d'urgence.

→ Pôle "Je travaille"

- Bureau municipal de l'emploi : accueille, informe et oriente les demandeurs d'emploi, étudiants et toute personne souhaitant accéder à un emploi ou formation.

- Pôle emploi : recherche d'emploi ou de formation, aide à la création d'entreprise, accompagnement global (suivi sur-mesure social et professionnel pour les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés sociales).

- Mission locale Le Havre estuaire littoral : accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle.

- Centre d'information de d'orientation (CIO) - Rectorat de Rouen : renseignements sur les formations sous statut scolaire.

- CAP Emploi : accompagnement et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

- Espace de formation et d'inclusion professionnelle (EFIP) : renseignements sur le compte personnel de formation, la validation des acquis et de l'expérience, le bilan de compétences, espace numérique mobile, les bilans mobilité.

- Association positive planète et cités lab' : sensibilisation et accompagnement à la création d'entreprise.

→ Pôle "Je prends soin de moi"

- Réseau territorial de promotion de la santé - Centre hospitalier des hautes falaises : renseignements sur les actions de Prévention santé.

- Permanence d'accès aux soins de santé (PASS) : informations sur l'accès aux soins.

- Caisse primaire d'assurance maladie.

- CARSAT, service social : accompagnement des personnes en arrêt de travail.

→ Besoin d'aide juridique ?

- Maison de la justice et du droit : renseignements et prise de rendez-vous avec un avocat, un huissier de justice, un notaire, un conciliateur de justice (litiges de voisinage, téléphonie mobile, mutuelle…), avec la présence du délégué du défenseur des droits (litiges avec les administrations).

– Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).

- Centre Maurice Begouën Demeaux (consommation et surendettement).

- Banque de France : droits d'accès grands fichiers, droit au compte, inclusion bancaire, surendettement.