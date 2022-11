Rouen. La 22e édition d'Equi Seine prend place au Parc des expositions

À résidence depuis 2016 au Parc des expositions de Rouen, le salon normand du cheval n'a cessé de s'étoffer depuis sa création en 1999. Son créateur Antoine-Guy Bréant, cavalier émérite, nous présente cette nouvelle édition, pleine de surprises.

Quelle est aujourd'hui l'ampleur

de cette manifestation équestre ?

Cet événement, c'est avant tout un concours de saut d'obstacles, avec cette année trois labels en jeu : 4 étoiles, 3 étoiles et 1 étoile. Lorsqu'Equi Seine avait vu le jour au Haras du loup à Canteleu, c'était sous la forme d'un concours hippique. Cette année, lors de l'édition 2022, 400 chevaux et 250 cavaliers seront en compétition. En quatre jours, 18 épreuves sont organisées en vue des sélections nationales et des qualifications aux championnats du monde et aux JO de Paris. Le dernier jour, les meilleurs compétiteurs seront réunis dans chaque catégorie pour les grands prix : un spectacle exceptionnel ! Equi Seine en 2022, ce n'est plus seulement un concours hippique de très haut niveau, c'est aussi une formidable façon de promouvoir les métiers de la filière équine et l'équitation professionnelle ou de loisir.

En 2022, quel est l'esprit d'Equi Seine ?

Equi Seine s'ouvre à tous les publics grâce à de nombreux projets pédagogiques menés en partenariat avec les écoles, lycées, collèges et Ehpad de l'agglomération, ce qui nous permet d'accueillir près de 2000 scolaires ou résidents d'Ehpad les jeudis et vendredi. Il s'agit de les initier à soigner les chevaux, découvrir le savoir-faire du maréchal-ferrant et aussi leur donner l'opportunité de monter à cheval pour la première fois ! La manifestation permet à tous nos visiteurs d'assister à des démonstrations et des compétitions de très haut niveau, comme notre Cross indoor. C'est également l'occasion de rencontrer des stars de la profession, comme les prestigieux cavaliers normands et leur monture régulièrement primés tels que Pénélope Leprévost et sa monture Texas (selle suédois), Laurent Goffinet et Atome des Etisses (selle français) et Julien Gonin accompagné de son selle français Valou du Lys.

Comment sensibilisez-vous les visiteurs à tous ces métiers connus ou méconnus ?

Pour la première fois cette année, nous avons souhaité initier un forum des métiers du cheval en s'inspirant de la formule née à Quincampoix l'année passée, à l'occasion du concours hippique aux écuries Vincent Lefebvre. Grâce à la participation d'une vingtaine d'exposants partenaires, les visiteurs vont découvrir de nombreuses professions par le biais de démonstrations : bourrelier, vétérinaire, dentiste équin, maréchal-ferrant ou gendarme à cheval. La présence sur le salon d'organismes de formations des métiers du cheval fera peut-être naître des vocations, c'est du moins ce que nous espérons, car la filière équine manque cruellement de professionnels, bien que ce soit le troisième sport licencié de France.

Pratique. Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre, au Parc expo de Rouen. 5 à 20 €. equiseine.fr