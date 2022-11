Seine-Maritime. Une députée au Comité de filière tourisme

Marie-Agnès Poussier-Winsback, députée Horizons de la neuvième circonscription de Seine-Maritime, a été nommée, vendredi 4 novembre, membre du Comité de filière tourisme par Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Le Comité de filière tourisme est une instance de concertation qui réunit l'ensemble des professionnels du tourisme, élus, collectivités, fédérations, organisations syndicales. Son but est d'assurer la construction des politiques touristiques entre les professionnels, les élus et les pouvoirs publics pour les prochaines années.

Marie-Agnès Poussier-Winsback a été vice-présidente à la Région Normandie en charge du tourisme. "J'ai souhaité continuer à être utile au tourisme normand, à ses acteurs, et continuer de défendre l'attractivité de notre territoire au sein de cette instance nationale, commente la députée. Je souhaite ainsi continuer à mobiliser mon expérience d'élue locale spécialisée dans le domaine du tourisme et de l'attractivité pour faire remonter les interrogations des acteurs qui font avancer l'attractivité touristique du territoire au quotidien, dans les 124 communes de notre circonscription et dans l'ensemble de la Normandie."