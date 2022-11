Normandie. Hébergement d'urgence des enfants : 44 élus de grandes villes alertent la Première ministre

Le mercredi 16 novembre, 44 maires de grandes villes et présidents d'agglomérations et métropoles, réunis au sein de France urbaine, ont adressé un courrier Élisabeth Borne, la Première ministre, pour l'alerter sur la saturation des places d'hébergement dans les villes et l'augmentation du nombre d'enfants à la rue.

Le 25 octobre dernier, Olivier Klein, le ministre délégué chargé du Logement, indiquait que dans chaque département, les préfets étaient mobilisés pour aider à trouver des solutions. Le gouvernement s'est également engagé à ne pas supprimer les 14 000 places d'hébergement d'urgence, tel qu'il était prévu initialement dans le projet de loi de finances pour 2023.

Malgré ces annonces, les élus de grandes villes restent inquiets face à la situation d'enfants parfois très jeunes, pour une part scolarisés dans les écoles, et leurs familles dormant dans la rue ou dans des squats insalubres et dégradés. Ils constatent que les dispositifs d'hébergement d'urgence sont saturés sur leurs territoires.

Ils appellent l'État à prendre des mesures en urgence pour la mise à l'abri spécifique de ces enfants et de ces familles.

Parmi les signataires, il y a quatre élus normands :

• Joël Bruneau, trésorier de France urbaine, maire de Caen et président de la communauté urbaine Caen la Mer,

• Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin,

• Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie,

• Joaquim Pueyo, maire d'Alençon et président de la communauté urbaine d'Alençon.

France urbaine est une association de collectivités, composée de 108 membres et présidée par Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Elle regroupe les grandes villes de France, les métropoles, les communautés urbaines et communautés d'agglomération.