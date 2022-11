Ifs. Gipsy Toy, l'entreprise normande qui fournit les peluches des JO Paris 2024

Un peu de Normandie aux JO de Paris 2024. Les Phryges, deux bonnets phrygiens, dont un avec une prothèse, sont les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques. Elles ont été présentées lundi 14 novembre. Deux millions de peluches vont être produites, dont 60 % par Gipsy Toys, une entreprise d'Ifs près de Caen. Elle a remporté ce marché il y a 18 mois et depuis, les équipes travaillent dessus. Une nouvelle qui est arrivée en pleine pandémie, alors que l'activité était compliquée pour les fabricants de peluches, et révélée alors que l'entreprise fête cette année ses 40 ans. "C'est une joie immense, et une grande fierté", affirme Sandra Callahan, la directrice générale.

Passer du dessin à l'objet

"On reçoit des visuels en 2D et en 3D. On a reçu ces images de synthèse des Phryges. Mais comment faire ? On prend quelque chose et il faut qu'il y ait vraiment une jouabilité, il faut que ça donne envie et que ça fasse craquer les petits comme les grands", assure-t-elle. Pour cela, le choix des matières est important : du fil de broderie aux rubans, en passant par la matière extérieure, le rembourrage intérieur. Des essais avec différentes matières, différentes longueurs de poils ont eu lieu.

Un travail important a également été réalisé sur les yeux des peluches. "C'est pour savoir à quel endroit vous mettez les pupilles. À quelques millimètres près, la peluche louche, ou ne louche pas, ou elle a un air un petit peu bébête, ou elle a l'air super drôle", détaille Sandra Callahan. Et de conclure : "On voulait qu'elles aient la vie, ces peluches."