Manche. À peine remises de la Covid, les boîtes de nuit victimes de l'inflation

Les prix montent, de partout. En octobre en France, l'inflation est de 6,2% sur un an. Si les prix de l'énergie ont monté en flèche, avec l'électricité et le carburant notamment, la tendance est à la hausse pour tout ce qui a trait à la consommation en général, et pour les entreprises, la facture peut être salée. Les discothèques font aussi les frais de cette inflation.

Toutefois sur certains postes de dépenses, les établissements de nuit parviennent à limiter la casse. C'est le cas de l'électricité par exemple. "Les augmentations n'ont pas été spécialement spectaculaires, étant donné qu'on est en heures creuses quand on travaille, de 23 h 30 jusqu'à 6h", explique Jacky Lenoury, le patron du New Dream, à Saint-Sauveur-Villages. "La facture a quand même augmenté de 100, 150 € par mois", précise de son côté Laurent Samson, de l'Apocalypse à Hambye.

D'autres augmentations de prix

Si pour l'électricité l'augmentation reste contenue, ce n'est pas le cas pour toutes les dépenses, par exemple pour les navettes gratuites mises à disposition des clubbeurs pour les ramener. "Ça, malheureusement, c'est un gouffre", note Laurent Samson. Et Jacky Lenoury de détailler : "Il faut mettre du carburant dedans. On sait qu'il n'y a plus l'aide de l'État. Ça fait un coût quand même, presque fois deux par rapport à l'an dernier."

Alors que les prix de l'alcool risquent aussi d'augmenter, les patrons de boîte de nuit ont du mal à se projeter, d'autant que certains se remettent à peine de la Covid.