Place du commerce. Trois nouveaux commerces viennent d'ouvrir à Caen

Changement de propriétaires ou de concept et première ouverture, la rédaction de Tendance Ouest vous dit tout.

Bars et fromagerie

C'est une nouvelle aventure pour Léo Vaillant et Jean Lannier, deux amis devenus les nouveaux propriétaires du bar L'Antirouille, situé 29 rue Caponière à Caen. "Nous étions déjà du métier, mais comme salariés", explique Léo Vaillant. En revanche, pour Jérémy Tuvache et sa compagne Julie Gallard, cela fait trois ans qu'ils sont installés 19 avenue du Six-Juin au Buena Onda Social Club, mais l'enseigne est devenue un bar à tapas depuis le 4 octobre dernier. "Nous sommes désormais ouverts du mardi au samedi, de 17 heures à 1 heure", souligne Jérémy. Pour Kévin Coquière, le jeune gérant de la fromagerie Miam, c'est un tout premier commerce. "Ma famille travaillait dans un commerce de primeurs, crémiers, fromagers, et j'ai eu envie de me lancer à mon tour, explique-t-il. Nous attachons une très grande importance à la qualité de nos produits régionaux et issus du circuit court."