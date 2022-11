Zoophilie dans l'Eure. Prison avec sursis pour le couple accusé de viol sur sa chienne

Cette sordide affaire a trouvé une issue au tribunal correctionnel d'Évreux. Un couple habitant Cintray, dans l'Eure, comparaissait ce jeudi 10 novembre pour avoir violé leur chienne à plusieurs reprises en se filmant et en envoyant les vidéos à l'amant de l'épouse. Le couple a été condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec une obligation de soins et d'indemnisation des parties civiles, et s'est vu confisquer l'animal qui a été confié à l'association Stéphane Lamart, constituée partie civile dans l'affaire.

Le troisième prévenu, l'amant qui recevait les vidéos zoophiles, a été condamné à 15 mois de prison avec sursis.

Les trois prévenus, qui n'étaient pas connus de la justice, ont désormais l'interdiction de détenir des animaux à vie.

Ils devront également verser solidairement 3 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre des frais judiciaires à l'association Stéphane Lamart. De son côté, le couple devra également payer les 400 € de frais vétérinaires.